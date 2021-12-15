"Киевстар" не будет поддерживать 3G

17:55 01 Декабрь Киев, Украина

Крупнейший из украинских операторов сотовой связи "Киевстар" готов пожертвовать технологией 3G в 2025 году.

На такой шаг компания может пойти для более эффективного управления сетью, сообщил президент компании Александр Комаров в ходе пресс-конференции в Киеве.

"В будущем нужно будет больше внимания уделять эффективному налаживанию управления сетью и для этого, вероятно, в перспективе 2025 придется отказаться от использования технологии 3G", - отметил Комаров.

При этом он подчеркнул, что в мире есть определенное разочарование технологией 5G, и надежды на интерес B2B-сектора к технологии пока не оправдываются.

"Запуск 5G будет оправдан, когда количество смартфонов с поддержкой технологии в сети достигнет 20% от общего количества девайсов, сейчас это около 1%", – добавил Комаров.

Справка. "Киевстар" - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, избранный почти 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн пользователей "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. В настоящее время 88,5% населения Украины живет на территории действия сети LTE Киевстар.



Акционеры "Киевстар" – международная группа VEON, главный офис в Нидерландах. Акции Группы обращаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Компания "Киевстар" 23 года работает в Украине, и признана самым дорогим брендом Украины, крупнейшим налогоплательщиком в области связи, лучшим работодателем и социально-ответственной компанией.