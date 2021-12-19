Киевляне возмущены: новые МАФы в городе появляются под покровом ночи

11:26 18 Ноябрь Киев, Украина

В ночь на 18 ноября на улице Лагерной в Шевченковском районе Киева неизвестные установили МАФ на газоне. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко.

МАФ появился между домами 38 и 42 почти напротив головного офиса компании «Киевстар». Все происходило около 23 часов 17 ноября.





Тем временем столичные власти продолжают отчитываться о масштабной очистке Киева от МАФов. Так, в октябре на проспекте Академика Глушкова напротив Национального комплекса "Экспоцентр Украины" возле станции метро "Выставочный центр" было демонтировано более 40 временных сооружений, которые размещались без разрешительных документов. Также в Деснянском районе от незаконно установленных временных сооружений освобождено более 7,8 тыс. кв. м площади. Журналист обратился к мэру Киева Виталию Кличко и главе Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Олегу Гаряге с просьбой отреагировать на ситуацию.Тем временем столичные власти продолжают отчитываться о масштабной очистке Киева от МАФов. Так, в октябре на проспекте Академика Глушкова напротив Национального комплекса "Экспоцентр Украины" возле станции метро "Выставочный центр" было демонтировано более 40 временных сооружений, которые размещались без разрешительных документов. Также в Деснянском районе от незаконно установленных временных сооружений освобождено более 7,8 тыс. кв. м площади.

Ранее депутаты Киевского городского совета зарегистрировали два проекта решения о новых правилах размещения временных сооружений – МАФов.