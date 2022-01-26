Киев примет участие в Международной выставке недвижимости в Каннах

Столица Украины представит делегацию на одной из самых престижных международных выставок недвижимости MIPIM 2022 года.
Инвестиционная выставка MIPIM (фр. Le Marché International des Professionnels de l’immobilier — международная ярмарка профессионалов недвижимости) состоится 15-18 марта 2022 года в Каннах (Франция). Главной темой выставки будет «Управляя переменами в городе» (Driving Urban Change),
Ответственным за организацию участия Киева в выставке определен Департамент экономики и инвестиций КГГА. Подписано соответствующее распоряжение КГГА.
В течение 4 дней MIPIM посещают самые влиятельные игроки из всех секторов международной индустрии недвижимости. Выставка дает непревзойденный доступ к наибольшему количеству проектов развития и источникам капитала по всему миру. Поэтому это хорошая возможность представить потенциал Киева.
MIPIM – это площадка для наиболее инновационных и ярких проектов, содержательных конференций, дискуссий и выступлений, место встречи тысяч топ-менеджеров, инвесторов, компаний и заинтересованных посетителей.
Одно из главных мировых событий для инвесторов впервые состоялось в 1990 году, а с 2004 года на выставке представляет свои проекты Украина.
В пандемию выставку посещало более 20 тысяч человек, среди которых представители местных администраций, инвесторы, архитекторы, сервис-провайдеры, корпоративные арендаторы, группы гостиниц и гостиничные операторы, бизнес-провайдеры из 89 стран, включая Францию, Германию, Великобританию, Италию, Испании, США, стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.
В прошлом году, учитывая пандемию, мероприятие состоялось в гибридном формате — с физическими и онлайн-мероприятиями. Несмотря на то, что наша страна не была представлена отдельными стендами, в MIPIM September Edition приняли участие украинские делегаты.
Инвестиционная выставка MIPIM (фр. Le Marché International des Professionnels de l’immobilier — международная ярмарка профессионалов недвижимости) состоится 15-18 марта 2022 года в Каннах (Франция). Главной темой выставки будет «Управляя переменами в городе» (Driving Urban Change),
Ответственным за организацию участия Киева в выставке определен Департамент экономики и инвестиций КГГА. Подписано соответствующее распоряжение КГГА.
В течение 4 дней MIPIM посещают самые влиятельные игроки из всех секторов международной индустрии недвижимости. Выставка дает непревзойденный доступ к наибольшему количеству проектов развития и источникам капитала по всему миру. Поэтому это хорошая возможность представить потенциал Киева.
MIPIM – это площадка для наиболее инновационных и ярких проектов, содержательных конференций, дискуссий и выступлений, место встречи тысяч топ-менеджеров, инвесторов, компаний и заинтересованных посетителей.
Одно из главных мировых событий для инвесторов впервые состоялось в 1990 году, а с 2004 года на выставке представляет свои проекты Украина.
В пандемию выставку посещало более 20 тысяч человек, среди которых представители местных администраций, инвесторы, архитекторы, сервис-провайдеры, корпоративные арендаторы, группы гостиниц и гостиничные операторы, бизнес-провайдеры из 89 стран, включая Францию, Германию, Великобританию, Италию, Испании, США, стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.
В прошлом году, учитывая пандемию, мероприятие состоялось в гибридном формате — с физическими и онлайн-мероприятиями. Несмотря на то, что наша страна не была представлена отдельными стендами, в MIPIM September Edition приняли участие украинские делегаты.
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