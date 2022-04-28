Казахская компания Kaspi.kz покупает платежный сервис Portmone

Казахская компания Kaspi.kz планирует до конца этого года выкупить все права на пользование украинским сервисом Portmone. Примерная стоимость сделки будет составлять около $15 млн.
Крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz покупает украинский сервис Portmone Group через компанию Kaspi Pay. Об этом сообщает AIN.UA.
Стороны не разглашают условия сделки. Сообщается, что Kaspi.kz покупает 100% бизнеса у нынешнего владельца. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года, соответствующие запросы уже направлены АМКУ и Национальный банк Украины. По данным издания, сумма сделки может составлять примерно $15 млн.
Kaspi.kz позиционирует себя как супер приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и т. д.
Сделка позволит компании из Казахстана сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже является Portmone.
Как отмечает издание, Kaspi.kz также рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.
Крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz покупает украинский сервис Portmone Group через компанию Kaspi Pay. Об этом сообщает AIN.UA.
Стороны не разглашают условия сделки. Сообщается, что Kaspi.kz покупает 100% бизнеса у нынешнего владельца. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года, соответствующие запросы уже направлены АМКУ и Национальный банк Украины. По данным издания, сумма сделки может составлять примерно $15 млн.
Kaspi.kz позиционирует себя как супер приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и т. д.
Сделка позволит компании из Казахстана сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже является Portmone.
Как отмечает издание, Kaspi.kz также рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии