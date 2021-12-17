Категория «стажировка» - новый законопроект для ФОП

11:30 15 Июль Киев, Украина

Законопроектом №3812 предлагается ввести категорию «стажировка» на субъектах малого предпринимательства. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3812 "О внесении изменений в Закон Украины" О занятости населения "по стимулированию создания новых рабочих мест субъектами малого предпринимательства».

Законопроектом предлагается ввести категорию «стажировка» на субъектах малого предпринимательства. Это приобретение лицом практического опыта выполнения производственных задач и обязанностей на новом рабочем месте, проверки и установления соответствия проводимой работе до начала трудоустройства лица под непосредственным руководством работника субъекта малого предпринимательства и / или самого субъекта малого предпринимательства на условиях, определенных договором о стажировке (новый п. 21-1 Закона "о занятости населения").

Заметим, что сейчас такое понятие отсутствует на уровне законодательных актов, и закреплено лишь в подзаконном нормативно-правовом акте ведомственного характера. Кроме того, в Законе отдельной статьей 27-1 пропишут особенности стажировки граждан с целью трудоустройства на субъектах малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства могут проводить стажировку лиц до начала их трудоустройства на условиях, определенных договором о стажировке.

Порядок заключения договора о стажировке и типовую форму договора утверждает КМУ. Соответствующий договор регистрируется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции.