Катарская Qatar Airways признана авиакомпанией года

23:06 27 июля Киев, Украина

На сегодняшний день рейтинг лучших авиакомпаний мира возглавляют Катарские авиалинии Qatar Airways. Такой резкий скачек к успеху, обусловлен высоким уровнем безопасности и обслуживания в период пандемии.