На сегодняшний день рейтинг лучших авиакомпаний мира возглавляют Катарские авиалинии Qatar Airways. Такой резкий скачек к успеху, обусловлен высоким уровнем безопасности и обслуживания в период пандемии.

Катарская Qatar Airways признана авиакомпанией года редакцией портала AirlineRatings.com. Как сообщается во вторник, 27 июля, рейтинг Top Airlines in the World учитывает безопасность полетов, обслуживание на борту, комфорт пассажиров и маршруты авиа перелетов, а также реакцию авиакомпаний на пандемию коронавируса COVID-19 Qatar Airways была признана лучшей авиакомпанией за инновационные решения для салонов самолетов, уровень обслуживания на борту и "приверженность работе в период пандемии COVID-19".Qatar Airways поднялась на восемь строчек вверх. До этого первое место занимала Air New Zealand. Всего в рейтинг вошло 20 авиакомпаний, при этом большинство из них удержали позиции 2020 года.В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская Singapore Airlines Ltd., крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае.В ежегодный рейтинг могут попасть только авиакомпании , у которых есть семь звезд безопасности. Он основан на истории аварийности, инцидентах, связанных с пилотами, правительственных проверках и теперь также критериями, относящимися к безопасности в условиях пандемии коронавируса, включая меры социального дистанцирования, дезинфекцию самолетов и наличие масок у экипажа.Напомним, на рейсах Air Canada появилась возможность смотреть фильмы на украинском языке. Он стал одним из 22 языков, на которых пассажиры канадского авиаперевозчика могут смотреть киноленты.