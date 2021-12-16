Карантин привел к сокращению пассажирских перевозок

12:22 21 Июль Киев, Украина

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за первое полугодие 2020 года. Согласно им транспортные перевозки сократились более чем на 43% в сравнении с первым полугодием 2019 года. В цифрах – это всего 1,21 млрд пассажиров.

Специалисты Госстата говорят, что пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 22,9 млрд пасс./км, что на 58,9% меньше показателя за указанный период прошлого года.

Согласно информации ведомства, железнодорожным транспортом за период с января по июнь воспользовалось 32,1 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 58,9% меньше, чем годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 513,8 млн пассажиров (на 43,4% меньше).

Пассажирские авиаперелеты сократились на 67% – до 2 млн человек. Помимо этого, в первом полугодии трамваями воспользовалось 200,9 млн пассажиров (-35,8%), метрополитеном – 176,6млн (-50,3%), троллейбусами – 285,1 млн (-40,3%). Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 93,2% и составила около 10 тыс. человек.

Напомним, что государственная компания перевозчик «Укрзализныця» увеличит своим убытки из-за последствий карантина. Ожидается, что ситуация для компании ухудшится в полтора-два раза, что в перспективе может грозить украинцам повышением цен на перевозки. Об этом говорится в сообщении компании. Указывается, что пока что повышать тарифы для потребителей компания не собирается. В то же время, каждый месяц концерн теряет порядка одного миллиарда гривен из-за последствий карантина.