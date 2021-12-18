Капсула для эвтаназии: Швейцарская компания получила лицензию на свою разработку

14:51 07 Декабрь Киев, Украина

В Швейцарии компания Exit International, разработавшая специальную капсулу для эвтаназии Sarco, получила лицензию на ее использование.



Об этом сообщили на сайте компании.



Капсула печатается на 3D-принтере, а человек, который планирует сделать эвтаназию, активизирует процесс изнутри после того, как ответит на несколько вопросов. Модуль, как отмечают разработчики, легко транспортировать, поэтому процесс можно проводить, например, на открытом воздухе.



Для проведения эвтаназии в Швейцарии используют пентобарбитал натрия, который заставляет человека сначала заснуть в течение двух-пяти минут, а затем упасть в глубокую кому и умереть. Однако разрешенная для использования капсула действует по другому принципу: внутреннее пространство заполняют азотом, быстро снижая уровень кислорода с 21 до 1% примерно за 30 секунд.

“Человек будет чувствовать себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, недостатка кислорода и углекислого газа соответственно. Нет паники, нет ощущения удушья”, – убеждают разработчики.

Пока существует всего два прототипа капсулы, а третий находится на этапе завершения печати в Нидерландах. Если все пойдет хорошо, третью машину должны подготовить для эксплуатации в Швейцарии в 2022 году.



В прошлом году 1300 человек в Швейцарии ушли из жизни с помощью эвтаназии. Сделать это могут как граждане страны, так и иностранцы, имеющие показания по процедуре.



Самоубийство с профессиональной помощью считается легальной процедурой, в частности, в Нидерландах, Люксембурге, Колумбии, Швейцарии, Японии, Канаде и некоторых штатах США. Такой эвтаназию считают и в Бельгии, где для взрослых ее разрешили проводить в 2002 году, а в 2014 году возможность добровольно уйти из жизни стала доступна и для детей. В сентябре прошлого года эта процедура в стране впервые была проведена 17-летнему парню.