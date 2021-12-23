Какие сайты чаще всего посещали украинцы в ноябре 2021 года?

17:34 23 Декабрь Киев, Украина

Компания Kantar CMeter опубликовала рейтинг популярнейших в Украине сайтов за ноябрь 2021 года. Новый отчет свидетельствует о том, что «Черная пятница» повлияла на популярность интернет-магазинов.



Так, в ноябре на 5% увеличился трафик:

Rozetka.com.ua;

Prom.ua;

Olx.ua;

Aliexpress.ru.

У Epicentrk.ua и Hotline.ua трафик вырос на 3%.



Показательно, что за неделю, в течение которой продолжались распродажи по случаю черной пятницы, топ-25 сайтов содержал 10 площадок для онлайн-шоппинга. Среди магазинов, не попавших в подборку, но существенно поднявшихся в рейтинге (по сравнению с октябрем):

Eva.ua – 36 место против 81;

Comfy.ua – 26 место против 40.

Карантинные ограничения и введение удаленного обучения в образовательных учреждениях вернули портал Naurok.com.ua в ряды самых популярных сайтов – сразу на 16-е место.



Единственный новостной портал, попавший в рейтинг – Tsn.ua с показателем охвата 19,6%.



В то же время, первая тройка лидеров остается неизменной: