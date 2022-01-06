Какие компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов Украины

11:46 24 Апрель Киев, Украина

Даже в условиях пандемии коронавируса суммарная стоимость самых дорогих брендов Украины увеличилась на 1,5%. Как и раньше, рейтинг таких брендов возглавили: Киевстар ($225,48 млн), Розетка ($210,42 млн), Дарница ($187,23 млн), Моршинская ($173,25 млн) и Новая почта ($170,01 млн).

Традиционно в рейтинг попадают только украинские бренды. Мультинациональные, созданные за пределами страны, не рассматриваются.

При составлении списка не учитывались субъективные показатели, сложно поддающиеся измерению. Также за скобками оставили ключевые макроэкономические показатели: такие, как динамика ВВП, темпы инфляции и т. д., поскольку из-за пандемии коронавируса украинская экономика за 2020 год снизила темпы роста на 4%.

"Украинские компании стали менее восприимчивы к проблемам в экономике, а в кризис лидеры выигрывают по сравнению с догоняющими их. Потому что в трудные времена люди хотят доверять тем, кому они несут свои деньги. А доверие - это едва ли не ключевая составляющая бренда, а стало быть, и его стоимости". - говорится в статье.

Отмечается, что наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров - Киевстар, Розетка и фармкомпания Дарница.

"И не удивительно: в самую верхушку рейтинга попадают именно те компании, для которых бренд и его восприятие в обществе - не пустой звук", - отмечают авторы рейтинга.

В итоговый список рейтинга вошли представители свыше десятка отраслей: пищевой и алкогольной промышленности, топливно-энергетического и строительного бизнеса, онлайн-коммерции, дистрибьюторы бытовой техники и портативной электроники, розничные торговые сети, банки, телеком-компании, фармацевтические гиганты, логистические и транспортные компании.

Отметим, что согласно предыдущему рейтингу, общая стоимость полусотни крупнейших брендов Украины за год выросла на 100 миллионов долларов.