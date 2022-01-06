Какие компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов Украины

Даже в условиях пандемии коронавируса суммарная стоимость самых дорогих брендов Украины увеличилась на 1,5%. Как и раньше, рейтинг таких брендов возглавили: Киевстар ($225,48 млн), Розетка ($210,42 млн), Дарница ($187,23 млн), Моршинская ($173,25 млн) и Новая почта ($170,01 млн).
Традиционно в рейтинг попадают только украинские бренды. Мультинациональные, созданные за пределами страны, не рассматриваются.
При составлении списка не учитывались субъективные показатели, сложно поддающиеся измерению. Также за скобками оставили ключевые макроэкономические показатели: такие, как динамика ВВП, темпы инфляции и т. д., поскольку из-за пандемии коронавируса украинская экономика за 2020 год снизила темпы роста на 4%.
Отмечается, что наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров - Киевстар, Розетка и фармкомпания Дарница.
В итоговый список рейтинга вошли представители свыше десятка отраслей: пищевой и алкогольной промышленности, топливно-энергетического и строительного бизнеса, онлайн-коммерции, дистрибьюторы бытовой техники и портативной электроники, розничные торговые сети, банки, телеком-компании, фармацевтические гиганты, логистические и транспортные компании.
Отметим, что согласно предыдущему рейтингу, общая стоимость полусотни крупнейших брендов Украины за год выросла на 100 миллионов долларов.
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