Какая работа ждет украинцев в Польше

Отчаявшись найти достойный заработок на родине, многие украинцы едут на заработки в другие страны. Если раньше украинцы ездили больше на сезонные работы, то сейчас наши специалисты уезжают по трудовым договорам на легальных условиях.

По данным аналитиков компании по международному трудоустройству Gremi Personal, только в июле в Польше зарегистрировали 22 тыс. новых иностранных трудовых мигрантов. Всего, по данным Фонда социального обеспечения Польши, в реестре 628 тыс. иностранцев-плательщиков страховых взносов. И в первую очередь – это украинцы.

В компании отметили, что пандемия – шанс для польских работодателей удержать трудовых мигрантов, которые собирались ранее на заработки в другие страны. Однако если на государственном уровне не будет более лояльной визовой программы, а также способствования ассимиляции украинцев, после локдауна они все чаще будут выбирать не Польшу, а, например, Чехию и Германию.

«Пока что поток украинцев в Польшу наиболее стабилен из-за наиболее удобной логистики и относительно устойчивой экономической ситуации в Польше. Одновременно растет предложение работы со стороны польских работодателей в логистике, пищевом производстве, мебельной отрасли, производстве бытовой техники и строительстве. В этих сферах работа для украинцев будет до конца года», – говорится в сообщении.

В Gremi Personal также отмечают, что в этом году в августе значительно меньше украинцев, работающих в Польше, которые стали временно выезжать в Украину, чтобы подготовить детей к новому учебному году. При этом ощутимый рост трудовых мигрантов ожидается с сентября, когда традиционно украинцы едут на работу в Польшу, а польские предприятия, которые их трудоустраивают, увеличивают объем производства перед новогодними праздниками.