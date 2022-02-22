Как выбрать дешевый и надежный б/у автомобиль

Многие украинцы при покупке авто могут позволить себе лишь бывший в употреблении автомобиль. Как купить надежный подержанный автомобиль – правильный выбор помогут сделать советы от экспертов. А автомобильные эксперты уже составили список надежных и бюджетных подержанных машин.

Так, автомобили корейской марки Hyundai всегда отличались надежностью. Особенно городская модель - Hyundai i10.

Независимо от поколения, японский автомобиль Honda Civic, требует своевременного обслуживания и ремонта. Благодаря этому машина служит долго и не подводит.

Гибридный Toyota Prius, несмотря на сложную техническую составляющую, оказался очень надежным. Особого внимания достойны автомобили второго поколения.

Кроссовер Lexus RX получил статус качественного и надежного автомобиля премиум-сегмента. При покупке этого автомобиля на вторичном рынке нужно быть крайне внимательным. Некоторые автомобилисты пренебрегают своевременным обслуживанием, что отражается на состоянии кроссовера.

Простой рамный внедорожник Suzuki Jimny отличный вариант для любителей бездорожья. Этот автомобиль не прихотлив и доставляет мало проблем владельцу.

Родстер Mazda MX-5 отлично подойдет для любителей отступить от традиций. Ясно, что перед покупкой, автомобиль нужно тщательно проверить. Это поможет избежать проблем с постоянными поломками.