Как супермаркеты манипулируют поставщиками, устанавливая собственные цены на продукты

08:10 10 Февраль Киев, Украина

Отечественные торговые сети регулярно проводят акции, существенно снижая цены на молоко и молочные продукты. Они «нагибают» производителей, вынужденных идти на такие скидки, чтобы остаться в супермаркетах.

Об этом рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.



Специалист привел пример, что молоко, которое стоит в супермаркетах 38 грн, поставляется сетям изготовителем по примерной цене 34 грн (15% составляет наценка). Если же поставщика заставляют продавать молоко супермаркета по цене 25 грн. в пределах акции, на каждой упаковке он теряет 9 грн. прибыли.



Специалист добавил, что в подобных действиях супермаркетов нет никакой логики, ведь молочная отрасль Украины сейчас и так находится в состоянии тяжелого кризиса на фоне рекордных цен на газ и уменьшения в стране поголовий коров.



«К подобным акциям производитель не имеет никакого отношения, это дело рук супермаркетов. Они «нагибают» производителя, вынужденного идти на такие скидки (акции, к счастью, не очень продолжительные, но, к сожалению, регулярные), чтобы остаться в торговых сетях. Те говорят: "Не хотите - мы с вами не работаем, возьмем других", - пожаловался Чагаровский.



Также эксперт отметил, что кроме непосредственной торговой наценки, устанавливающей супермаркеты – около 15%, ритейл зарабатывает на поставщиках дополнительные средства, навязывая им сопутствующие услуги при продаже товара, вроде расстановки на полках или протирании пыли.



«Условно говоря, если продукт поставляется на 100 грн., то сеть добавляет свою наценку 15%. Соответственно, на полке он уже стоит 115 гривен. Но поставщик получает оплату не 100 грн, а 70, потому что 30% он вынужден отдать сетям за разные навязанные ему виды услуг», – пояснил Вадим Чагаровский.