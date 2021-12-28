Как стоимость нефти влияет на Украину: 18 августа 2020 года

13:31 18 Август Киев, Украина

Стоимость нефти постоянно откликается на экономическую ситуацию в США. Стабилизация экономики мирового лидера повышают ставки на рынке нефти. Также на цену влияет и постоянный конфликт США с Китаем за которым наблюдает весь мир.

Мировые цены на нефть во вторник, 18 августа, упали. Так, цена барреля Brent с поставкой в октябре снизилась на 0,06 – до $45,34. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:42 по киевскому времени. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,8 (-0,21%).

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. По данным Госстата, за 2019 год в стране было добыто около 1,6 млн тонн своей нефти, тогда как импорт составил 790,6 млн тонн. Также Украина импортирует большую часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Также колебание цен на нефть косвенно затрагивает и другие рынки. Дело в том, что если один сырьевой рынок проседает, это затрагивает все сырьевые рынки. То есть, цены на нефть, пусть и не прямо, влияют на производство экспортных украинских товаров и приток валюты в страну.