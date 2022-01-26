Как "Северный поток-2" развяжет руки России против Украины

В чем стратегическая опасность строительства российского газопровода в обход Украины? Как заявил на днях спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, от запуска "Северного потока-2" зависит безопасность Европы. Если газопровод достроят и запустят, Россия сможет делать откровенно агрессивные шаги против Украины.
Об этом Станислав Жарин написал в статье, опубликованной на Stopfake.org. Сейчас военные действия против Украины сдерживает необходимость транспортировать газ в ЕС.
После завершения строительства "Северного потока-2", маршрут которого должен идти в обход Украины, у России появится "открытый путь для дальнейшей дестабилизации Украины и принятия серьезных агрессивных мер против нее".
Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.
Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.
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