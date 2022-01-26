Как "Северный поток-2" развяжет руки России против Украины

11:01 08 Май Киев, Украина

В чем стратегическая опасность строительства российского газопровода в обход Украины? Как заявил на днях спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, от запуска "Северного потока-2" зависит безопасность Европы. Если газопровод достроят и запустят, Россия сможет делать откровенно агрессивные шаги против Украины.

Об этом Станислав Жарин написал в статье, опубликованной на Stopfake.org. Сейчас военные действия против Украины сдерживает необходимость транспортировать газ в ЕС.

"Именно этот опасный трубопровод будет формировать обстановку безопасности Украины и влиять на нее в ближайшем будущем. В настоящее время то, что по-прежнему мешает России делать более откровенно агрессивные шаги против своего соседа, – это необходимость изображать из себя надежного поставщика природного газа в Европу. Финансовое состояние российского энергетического сектора во многом зависит от этой надежности. А Украина – основная транзитная страна для российского газа", – поясняет Жарин.

После завершения строительства "Северного потока-2", маршрут которого должен идти в обход Украины, у России появится "открытый путь для дальнейшей дестабилизации Украины и принятия серьезных агрессивных мер против нее".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.