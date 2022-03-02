Как построить элеватор на 20% дешевле при грамотном подборе руководителя проекта

Поскольку Украина является одним из мировых лидеров по продаже зерновых, для агропредприятия очень важно дождаться выгодной цены на рынке. А для сохранения качества продукции необходимо строительство элеваторов-зернохранилищ.
Привлечение грамотного руководителя проектов к строительству элеватора может сэкономить почти четверть инвестиций в зернохранилище. Таким мнением поделился член правления «Ассоциации элеваторов Украины» Святослав Ткаченко на конференции «Эффективный элеватор 2021: о перспективах без галстука».
Напомним, в Украине предложили улучшить программу частичной компенсации сельхозтехники и оборудования.
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