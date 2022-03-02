Как построить элеватор на 20% дешевле при грамотном подборе руководителя проекта

12:09 02 Июнь Киев, Украина

Поскольку Украина является одним из мировых лидеров по продаже зерновых, для агропредприятия очень важно дождаться выгодной цены на рынке. А для сохранения качества продукции необходимо строительство элеваторов-зернохранилищ.

Привлечение грамотного руководителя проектов к строительству элеватора может сэкономить почти четверть инвестиций в зернохранилище. Таким мнением поделился член правления «Ассоциации элеваторов Украины» Святослав Ткаченко на конференции «Эффективный элеватор 2021: о перспективах без галстука».

«Мы посчитали, что при грамотном подборе оборудования, проектантов, то есть, не самых дорогих и не самых дешевых, а толковых, на элеваторе можно сэкономить 20% от общей суммы. Когда мы инвестируем в строительство $20-30-40 млн, то 20% я считаю очень внушительной суммой, на которую стоит обратить внимание и не экономить на специалисте», — рассказал Святослав Ткаченко.

Напомним, в Украине предложили улучшить программу частичной компенсации сельхозтехники и оборудования.