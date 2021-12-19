Как попасть в Италию за €2. Лоукостер объявил распродажу билетов

13:32 10 Декабрь Киев, Украина

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает 10 тыс. билетов за 1.99 евро на отдельные рейсы в/из Италии, забронированные в течение сегодняшнего дня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.



Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение Wizz. Срок совершения поездки – до 28 февраля 2022 включительно.



В стоимость входит только маленькая ручная кладь. То есть взять с собой можно чемодан размером 40 на 30 на 20 сантиметров.



«Wizz Air рекомендует добавлять к бронированию услугу Wizz Flex. Благодаря ей пассажиры могут отменить свой рейс за 3 часа до отправки без уплаты никаких сборов и сразу получить 100% возмещение от первоначального тарифа на счет WIZZ в форме кредита, а также изменять даты и даже маршруты неограниченное количество раз», - сообщили в компании.



Лоукостер напоминает путешественникам об усиленных мерах гигиены из-за пандемии. В частности, во время перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – перчатки. В салонах регулярно производят дезинфекцию, а все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором.