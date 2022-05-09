Как получить ФЛП выплаты на детей - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики рассказали, как получить социальные выплаты предпринимателям на детей. ФОП (ФЛП) I и II групп, которые получали помощь на детей до 10 лет в мае-августе 2020 года, будут получать ее и дальше. А остальные для этого должны обратиться в управление социальной защиты до 15 декабря.

Правительство выплачивать помощь на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Для того, чтобы получить выплаты тем ФЛП, которые не обращались за помощью весной, должны обратиться в управление соцзащиты населения по месту проживания с пакетом необходимых документов в бумажной форме.

Перечень документов:

Копии свидетельств о рождении детей до 10 лет

Справка из Пенсионного фонда Украины об оплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные ведомости о застрахованном лице по форме ОК-7)

Копия документа, которая подтверждает право на постоянное проживание в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства)

Копия решения районной госпдминистрации об установлении опеки (если она имеется).

Также вместо этого можно заполнить электронное заявление с фотокопиями соответствующих документов.