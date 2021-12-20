Как карантин повлиял на компании и фирмы – результаты исследования

В период карантина Европейская Бизнес Ассоциация в сотрудничестве с Lugera Ukraine провели социологическое исследование, в котором приняли участие фирмы и крупные компании. Результаты показали, что тем фирмам, где практикуется выплата только «белых» зарплат, не пришлось увольнять персонал и даже удалось избежать сокращения заработных плат.
Ни одна из опрошенных компаний не сокращала персонал и не уменьшала зарплаты. 78% компаний не приостанавливали прием новых сотрудников, при этом все собеседования проходили онлайн.
Более 90% персонала в опрошенных компаниях в период карантина было переведено на удаленный режим работы.
Основные уроки карантина
Среди основных выводов и ключевых уроков периода карантина опрошенные назвали то, что:
- сотрудники могут работать эффективно и слаженно в удаленном режиме;
- карантин изменил покупательские привычки людей;
- карантин стал стресс-тестом, как с точки зрения эффективности бизнес-процессов в компании, так и с точки зрения результативности работы корпоративных команд;
- значительно выросли объемы онлайн-покупок, вырос спрос на бесконтактные платежи и онлайн-коммерцию;
- повысился спрос на продукты питания, технику и электронику, стройматериалы, семейные игры, видеоигры, товары садоводства, продукты для дезинфекции, спорттовары, средства индивидуальной защиты;
- на первый план вышла безопасность всех персональных данных и онлайн-платежей;
- повысился уровень вовлеченности сотрудников и их лояльности к компаниям;
- сотрудники стали активнее учиться в онлайн-режиме;
- сотрудники во время карантина узнали о друг друге больше нового, чем за все годы совместной работы.
Как карантин сказался на трудовых ресурсах компаний
Отвечая на вопрос о том, каким образом карантин сказался на трудовых ресурсах, компании-участники исследования чаще всего отмечали:
- появление дистанционного набора новых сотрудников;
- организацию транспорта и маршрутов перевозки сотрудников на рабочие места и домой;
- ежедневную работу сотрудников на 2-3 часа дольше, чем до карантина;
- более активное обучение сотрудников в онлайн-режиме;
- начало решения проблем гиподинамии и психологического перенапряжения сотрудников;
- внедрение новых стандартов общения сотрудников с помощью дистанционных каналов связи. Среди наиболее востребованных и эффективных были названы Microsoft Teams, Cisco Webex, Messenger, Zoom и Telegram.
Какие навыки были получены сотрудниками за период карантина
Среди наиболее важных навыков, полученных сотрудниками в период удаленной работы, в ходе опроса были названы:
- стрессоустойчивость;
- умение эффективно работать;
- умение определять приоритеты в задачах;
- самоорганизация;
- дисциплина;
- многозадачность.
Исследование проводилось в феврале-июне 2020 года. Среди опрошенных компаний — Bosch, Синэво, Schneider Electric, Imperial Brands, MasterCard, Forum, Киевгума, Lemtrans, Beltimport, Danfoss, Lugera Ukraine и другие.
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