Как карантин повлиял на компании и фирмы – результаты исследования

В период карантина Европейская Бизнес Ассоциация в сотрудничестве с Lugera Ukraine провели социологическое исследование, в котором приняли участие фирмы и крупные компании. Результаты показали, что тем фирмам, где практикуется выплата только «белых» зарплат, не пришлось увольнять персонал и даже удалось избежать сокращения заработных плат.

Ни одна из опрошенных компаний не сокращала персонал и не уменьшала зарплаты. 78% компаний не приостанавливали прием новых сотрудников, при этом все собеседования проходили онлайн.

Более 90% персонала в опрошенных компаниях в период карантина было переведено на удаленный режим работы.

Основные уроки карантина

Среди основных выводов и ключевых уроков периода карантина опрошенные назвали то, что:

- сотрудники могут работать эффективно и слаженно в удаленном режиме;

- карантин изменил покупательские привычки людей;

- карантин стал стресс-тестом, как с точки зрения эффективности бизнес-процессов в компании, так и с точки зрения результативности работы корпоративных команд;

- значительно выросли объемы онлайн-покупок, вырос спрос на бесконтактные платежи и онлайн-коммерцию;

- повысился спрос на продукты питания, технику и электронику, стройматериалы, семейные игры, видеоигры, товары садоводства, продукты для дезинфекции, спорттовары, средства индивидуальной защиты;

- на первый план вышла безопасность всех персональных данных и онлайн-платежей;

- повысился уровень вовлеченности сотрудников и их лояльности к компаниям;

- сотрудники стали активнее учиться в онлайн-режиме;

- сотрудники во время карантина узнали о друг друге больше нового, чем за все годы совместной работы.

Как карантин сказался на трудовых ресурсах компаний

Отвечая на вопрос о том, каким образом карантин сказался на трудовых ресурсах, компании-участники исследования чаще всего отмечали:

- появление дистанционного набора новых сотрудников;

- организацию транспорта и маршрутов перевозки сотрудников на рабочие места и домой;

- ежедневную работу сотрудников на 2-3 часа дольше, чем до карантина;

- более активное обучение сотрудников в онлайн-режиме;

- начало решения проблем гиподинамии и психологического перенапряжения сотрудников;

- внедрение новых стандартов общения сотрудников с помощью дистанционных каналов связи. Среди наиболее востребованных и эффективных были названы Microsoft Teams, Cisco Webex, Messenger, Zoom и Telegram.

Какие навыки были получены сотрудниками за период карантина

Среди наиболее важных навыков, полученных сотрудниками в период удаленной работы, в ходе опроса были названы:

- стрессоустойчивость;

- умение эффективно работать;

- умение определять приоритеты в задачах;

- самоорганизация;

- дисциплина;

- многозадачность.

Исследование проводилось в феврале-июне 2020 года. Среди опрошенных компаний — Bosch, Синэво, Schneider Electric, Imperial Brands, MasterCard, Forum, Киевгума, Lemtrans, Beltimport, Danfoss, Lugera Ukraine и другие.