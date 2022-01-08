Как Джефф Безос, основатель Amazon обогатился на пандемии

Корпорации-гиганты не просто продолжают зарабатывать миллиарды, но и значительно увеличивают свою прибыль.
Состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, превысило отметку в 200 миллиардов долларов. С начала года стоимость его компании выросла почти на 90 процентов. Рекордному обогащению Безоса поспособствовал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
26 августа американский бизнесмен Джефф Безос стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 200 миллиардов долларов. У Билла Гейтса, который находится на втором месте в списке самых богатых людей, почти в два раза меньше денег - 117 миллиардов.
Миллиардер мог и раньше достигнуть отметки в 200 миллиардов, если бы не развод, который стал самым дорогим в истории. В июле 2019 года Безос развелся с женой Маккензи Скотт после 25 лет брака, отдав ей четверть своей доли в Amazon (то есть четыре процента компании).
В рейтинге самых дорогих компаний мира, торгующихся сейчас на американских биржах, Amazon занимает второе место после Apple. Рыночная капитализация Apple составляет 2,1 триллиона долларов, капитализация Amazon - 1,67 триллиона долларов. В тройку мировых лидеров по капитализации Amazon вошла в 2018 году, обогнав Microsoft.
Аналитики считают, что Безос станет первым триллионером. Сервис консультаций для бизнеса Comparisun подсчитал, что за последние пять лет оценка капитала Безоса росла со средним темпом 34 процентв в год. Потенциально это может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года.
Пандемия не пощадила ни одну страну: в Евросоюзе серьезно пострадала жизненно важная для многих стран еврозоны туристическая сфера. Американская экономика под воздействием пандемии также переживает сейчас тяжелейший кризис, едва ли не самый серьезный со времен Великой депрессии 1930-х годов.
Тем временем корпорации-гиганты, такие как четверка Big Tech (Google, Amazon, Facebook, Apple), не просто продолжают зарабатывать миллиарды, но и значительно увеличивают свою прибыль.
Аналитики ожидали, что прибыль Amazon испарится из-за дополнительных расходов в четыре миллиарда долларов, связанных с пандемией, но онлайн-гигант неожиданно показал вдвое большую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль после уплаты налогов - 5,2 миллиарда.
Состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, превысило отметку в 200 миллиардов долларов. С начала года стоимость его компании выросла почти на 90 процентов. Рекордному обогащению Безоса поспособствовал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
26 августа американский бизнесмен Джефф Безос стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 200 миллиардов долларов. У Билла Гейтса, который находится на втором месте в списке самых богатых людей, почти в два раза меньше денег - 117 миллиардов.
Миллиардер мог и раньше достигнуть отметки в 200 миллиардов, если бы не развод, который стал самым дорогим в истории. В июле 2019 года Безос развелся с женой Маккензи Скотт после 25 лет брака, отдав ей четверть своей доли в Amazon (то есть четыре процента компании).
В рейтинге самых дорогих компаний мира, торгующихся сейчас на американских биржах, Amazon занимает второе место после Apple. Рыночная капитализация Apple составляет 2,1 триллиона долларов, капитализация Amazon - 1,67 триллиона долларов. В тройку мировых лидеров по капитализации Amazon вошла в 2018 году, обогнав Microsoft.
Аналитики считают, что Безос станет первым триллионером. Сервис консультаций для бизнеса Comparisun подсчитал, что за последние пять лет оценка капитала Безоса росла со средним темпом 34 процентв в год. Потенциально это может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года.
Пандемия не пощадила ни одну страну: в Евросоюзе серьезно пострадала жизненно важная для многих стран еврозоны туристическая сфера. Американская экономика под воздействием пандемии также переживает сейчас тяжелейший кризис, едва ли не самый серьезный со времен Великой депрессии 1930-х годов.
Тем временем корпорации-гиганты, такие как четверка Big Tech (Google, Amazon, Facebook, Apple), не просто продолжают зарабатывать миллиарды, но и значительно увеличивают свою прибыль.
Аналитики ожидали, что прибыль Amazon испарится из-за дополнительных расходов в четыре миллиарда долларов, связанных с пандемией, но онлайн-гигант неожиданно показал вдвое большую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль после уплаты налогов - 5,2 миллиарда.
Ситуация локдауна, когда люди не только оказались заперты дома, но и лишились привычного образа жизни, стала буквально манной небесной для Big Tech. Ведь они готовы предложить потребителю все, от товаров первой необходимости до развлечений и образовательных программ.
Как отмечает The Wall Street Journal, Amazon, Alphabet и Microsoft также помог взрывной рост спроса на облачные технологии для обеспечения удаленной работы сотрудников. Amazon является одним из лидеров по коммерческому хранению информации в облачных сервисах, онлайн-торговли и доставки.
В конце июля глава Google Сундар Пичаи, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и глава Amazon Джефф Безос по видеосвязи были вынуждены отвечать на претензии американских конгрессменов, которые заявили, что те ведут себя как "кибербароны" и имеют "слишком много власти".
Социальные сети новость об обогащении Безоса встрчают негативно. Пользователи вспоминают, что президент США Дональд Трамп обвинял Amazon в уклонении от налогов.
А в американской прессе регулярно обсуждают вопрос условий труда в компании. Так, в 2015 году в газете The New York Times опубликовали материал о том, что сотрудников заставляют выходить на работу даже во время болезни.
О жесткости Безоса по отношению к сотрудникам ходят легенды. Бывший маркетолог Amazon рассказал прессе, что видел плачущим за своим столом почти каждого человека, с которым работал в этой компании
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