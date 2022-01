Как Джефф Безос, основатель Amazon обогатился на пандемии

Ситуация локдауна, когда люди не только оказались заперты дома, но и лишились привычного образа жизни, стала буквально манной небесной для Big Tech. Ведь они готовы предложить потребителю все, от товаров первой необходимости до развлечений и образовательных программ.Как отмечает The Wall Street Journal, Amazon, Alphabet и Microsoft также помог взрывной рост спроса на облачные технологии для обеспечения удаленной работы сотрудников. Amazon является одним из лидеров по коммерческому хранению информации в облачных сервисах, онлайн-торговли и доставки.В конце июля глава Google Сундар Пичаи, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и глава Amazon Джефф Безос по видеосвязи были вынуждены отвечать на претензии американских конгрессменов, которые заявили, что те ведут себя как "кибербароны" и имеют "слишком много власти".Социальные сети новость об обогащении Безоса встрчают негативно. Пользователи вспоминают, что президент США Дональд Трамп обвинял Amazon в уклонении от налогов.А в американской прессе регулярно обсуждают вопрос условий труда в компании. Так, в 2015 году в газете The New York Times опубликовали материал о том, что сотрудников заставляют выходить на работу даже во время болезни.О жесткости Безоса по отношению к сотрудникам ходят легенды. Бывший маркетолог Amazon рассказал прессе, что видел плачущим за своим столом почти каждого человека, с которым работал в этой компании