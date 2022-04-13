Кадровые порталы публикуют больше вакансий, чем в 2020 году – рынок труда растет

Рынок труда в Украине восстанавливается. Об этом заявляют эксперты, анализирующие кадровые порталы и изучающие тенденции к публикации вакансий. Первые шесть месяцев текущего года стали рекордными в плане публикации вакансий на рынке труда.

Среди ТОП-10 самых конкурентных сфер занятости на украинском рынке труда, как и в первом полугодии 2020 года, остаются: "Продажи", "ІТ и телеком", "Медицина", "Транспорт", "Банки", "Маркетинг", "Административный персонал", "Начало карьеры", "Бухгалтерия" и "Рабочий персонал". Наименее востребованными являются профсферы: "Безопасность", "Инсталляция", "Страхование", "Добыча сырья" и "Госслужба". Таких вакансий на сайте grc.ua наименьше количество.

"Продажи" – самая востребованная профсфера среди работодателей. С начала 2021 года наблюдается тенденция стабильного роста от месяца к месяцу. Если в январе на портале grc.ua в сфере "Продажи" было размещено 2293 вакансий, то по состоянию на конец июня их стало в два раза больше – 5289. В первом полугодии 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, вакансий стало больше на 57%.

"ІТ и телеком" также показала стабильный рост. По сравнению с первым полугодием 2020 года, в 2021 году количество вакансий увеличилось на 57%.

"Медицина" показала самую динамичную статистику – по сравнению с прошлым годом, количество вакансий в 2021-м увеличилось на 78%. При чем спрос на медиков наблюдался от месяца к месяцу.

"Туризм, рестораны" выросла на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, с мая 2021 года количество вакансий пошло на спад.

В среднем, более половины работодателей (58%) в первом полугодии 2021 года готовы были платить от 10 000 до 20 100 грн, зарплату в размере от 20 100 до 30 100 грн предлагали 23% работодателей. И только 4% – от 50 000 грн.

При этом 46% соискателей рассчитывали получать за свою работу вознаграждение в размере 11 000-22 300 грн. На зарплату 22 300-33 500 грн претендовали 15%. На доход более 55 000 грн в первом полугодии 2021 года рассчитывали лишь 4% соискателей. И почти треть тех, кто ищет работу (28%), согласны зарабатывать до 11 000 грн.

Почти половина работодателей (46%) ищут специалистов с минимальным опытом работы – от 1 до 3 лет, и только 2% работодателей хотят сотрудничать с теми, кто имеет опыт более 6 лет. Без опыта работы готовы трудоустроить 46% работодателей.