Кадровые голод в аграрном бизнесе: как решать вопрос

09:11 07 Август Киев, Украина

Основной проблемой любого бизнеса является отсутствие качественным кадров. Их не только невозможно найти, но и уровень их подготовки значительно ниже требуемого. А это – напрямую влияет на аграрный бизнес.

Такое мнение высказал генеральный директор компании Family Garden Иван Гречковский во время ХХV форума «Органическая Украина 2020. Киев».

«В этом году на сборе ягод у нас задействованы люди, которые в прошлом году почти все работали в Польше. Этот сегмент нам удалось закрыть, а вот студенты, выпускники аграрных вузов, молодые специалисты не хотят работать в полях. У них одна цель после получения высшего аграрного образования — сидеть в офисе и продавать СЗР. Family Garden ищет двух помощников агронома, и за последние три месяца мы провели более 30-ти собеседований. По результатам взяли на практику только одного человека. Это в первую очередь проблема бизнеса — учить людей», — отмечает Иван Гречковский.

Он признается, что за три года, с тех пор как работает предприятие, он не нашел времени поехать в аграрный университет, встретиться с руководством, пообщаться со студентами, рассказать о хозяйстве и донести молодым специалистам, что работа в агрокомпании — это реально карьерная перспектива.