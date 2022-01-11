Кабмин знает, как вывести таксистов из тени

Кто только из граждан нашей страны не пользовался услугами неофициального перевозчика. Что греха таить, многие подрабатывали, таким образом, на своих «ласточках».

Сейчас в каждом городе можно насчитать десятки почти официальных служб такси. Но беда в том, что многие службы такси в Украине скрывают от государства свои доходы. В результате, в бюджет не поступает огромная сумма налогов. Об этой проблеме рассказал генеральный директор Директората автомобильного и электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян.

По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.

"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сообщил Погосян.

Он добавил, что службу такси в Украине реформируют, чтобы детенизировать сферы перевозок.

По словам Погосяна, водители-физлица, работающие в сфере перевозок пассажиров на заказ, должны будут оформлять специальный патент, который позволит им легально заниматься этим видом деятельности.

"На сегодня нами придуман одиаксин действенный способ. Он вписан в этот законопроект. Суть следующая. В сфере перевозок пассажиров на заказ – то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие – в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица-предприниматели, не юридические лица. Для того, чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие, как "патент". Назвать это можно как угодно, суть от этого не меняется. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности", – отметил Погосян.

По его словам, водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и т. д. Его стоимость на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то соответственно сумму надо разделить на 12. Для электромобилей эта стоимость будет в два раза меньше.

Ранее сообщалось, что таксисты смогут ездить полосой общественного транспорта. Кабинет министров внес соответствуюющие поправки в Правила дорожного движения.