Кабмин вводит штрафы за использование брендов "шампанское" и "коньяк"

09:15 21 октября Киев, Украина

Как известно, согласно международному праву, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампань, а "коньяк" – в регионе Шарант во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина обязалась соблюдать международные стандарты региональных названий.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий штрафы за незаконное использование зарегистрированных брендов алкогольной и пищевой продукции. Об этом свидетельствует карточка проекта закона на сайте парламента.

Так, документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков и пищевых продуктов.

В частности, аллюзия (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков и пищевых продуктов или их географических указаний при описании, представлении, маркировке) предусматривает штраф от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, закон О географических указаниях спиртных напитков, принятый в декабре 2022 года, вводится в действие 28 декабря 2024 года.

Этот закон должен гармонизировать положения национального законодательства с нормами права ЕС и установить общие правила определения, описания, представления и маркировки продукции и защиты географических указаний.

Напомним, в 2019 году Рада приняла закон о защите географических брендов. Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и взяла на себя обязательство охранять европейские географические названия от подделок. Закон касается в том числе брендов "шампанское" и "коньяк".

А в 2020 году Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское", заменив их названия на "вино игристое" и "бренди".