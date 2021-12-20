Кабмин утвердил измененный список объектов приватизации госсобственности

08:13 05 Декабрь Киев, Украина

Государство продолжает избавляться от неприбыльных объектов госимущества, включая их в перечень для приватизации. Таким образом правительство решает две проблемы: пополняет госбюджет и сокращает не оправданные расходы на содержание таких объектов.

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен государственным предприятием Уманский ликероводочный завод. Об этом говорится в распоряжении № 1585-р, опубликованном на Правительственном портале.

Напомним, в октябре список объектов большой приватизации государственной собственности был дополнен Заводом алюминиевой фольги, который находится в Запорожье.

Ранее сообщалось, что госпредприятие Электронмаш продали почти за миллиард гривен. А киевский завод Большевик продан за 1,4 млрд гривен.