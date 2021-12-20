Кабмин утвердил измененный список объектов приватизации госсобственности

Государство продолжает избавляться от неприбыльных объектов госимущества, включая их в перечень для приватизации. Таким образом правительство решает две проблемы: пополняет госбюджет и сокращает не оправданные расходы на содержание таких объектов.
Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен государственным предприятием Уманский ликероводочный завод. Об этом говорится в распоряжении № 1585-р, опубликованном на Правительственном портале.
Напомним, в октябре список объектов большой приватизации государственной собственности был дополнен Заводом алюминиевой фольги, который находится в Запорожье.
Ранее сообщалось, что госпредприятие Электронмаш продали почти за миллиард гривен. А киевский завод Большевик продан за 1,4 млрд гривен.
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