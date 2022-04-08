Кабмин утвердил для «Ощадбанка» план на 4 года

В «Ощадбанке» изменились некоторые направления деятельности, которые одобрил Кабинет Министров. В ближайшие 4 года банк должен будет изменить свои позиции в некоторых сегментах услуг и утвердиться на рынке.

В частности, «Ощадбанк» должен:

уменьшить уровень операционных расходов и пересмотреть капитальные расходы путем оптимизации сети и централизации функций и операций;

усиливать систему управления рисками, обеспечить рост кредитования за счет взвешенной кредитной политики;

развивать систему ИТ;

урегулировать уровень неработающих активов и последовательно сократить их долю благодаря жесткой стратегии управления такими активами;

обеспечить присоединение в Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 января 2021;

обеспечить вступление международных финансовых организаций к капиталу, что повлечет мажоритарную или полную приватизацию до 2025 года.

«Ощадбанк» совместно с компанией «Пост Финанс» ввели возможность верификации клиентов «Новой почты» по ID-карты через POS-терминалы. Уже с октября клиенты ЧП при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию лица в отделении, приложив ID-карту в POS-терминала «Сбербанка».