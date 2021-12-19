Кабмин создаст Национальный инвестиционный фонд

19 марта в Офисе Президента сообщили, что глава государства подписал указ о создании Национального инвестиционного фонда. Его формирование Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров.

Цель создания фонда – создание условий для реализации инвестиционных проектов, развитие международного экономического сотрудничества и рост конкурентоспособности украинской экономики.

В частности, Зеленский поручил Кабмину определить направления деятельности фонда порядка формирования уставного капитала.

Правительство также должно определить источники формирования денег фонда и решить, как использовать его прибыль. Кабмин должен определить органы управления фондом и способ контроля за его деятельностью. По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украину в первом полугодии 2020 года упали на 35% (до 163,8 млрд грн) по сравнению с показателями 2019-го.