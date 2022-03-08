Кабмин расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий - анкета

Кабинет Министров Украины заявил, что расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий. Руководству или менеджменту следует заполнить анкету.
Соответствующую информацию обнародовал нардеп Даниил Гетманцев. Об этом он сообщил 8 марта – на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказал, что предприятиям создадут надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.
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