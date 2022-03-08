Кабмин расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий - анкета

11:45 08 Март Киев, Украина

Кабинет Министров Украины заявил, что расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий. Руководству или менеджменту следует заполнить анкету.



Соответствующую информацию обнародовал нардеп Даниил Соответствующую информацию обнародовал нардеп Даниил Гетманцев . Об этом он сообщил 8 марта – на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.



– написал Гетманцев. "Предприятия могут эвакуироваться из зоны боев КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на Запад Украины. Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей – обращайтесь по ссылке ,"– написал Гетманцев.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказал, что предприятиям создадут надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.



