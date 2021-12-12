Кабмин готов к выплатам для ФЛП

Кабинет Министров готов к выплатам для украинских бизнесменов. Михаил Фёдоров отметил, что «карантинные деньги» начнут выплачивать в ближайшие недели. Министр цифровой трансформации рассказал об этом в интервью для СМИ.

Федоров отметил, что согласно законодательству Украины, у Кабмина есть 10 дней на разработку алгоритма и запуска процесса выплат.

«Я думаю, через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно немного доработать технологический процесс, но это уже займет немного времени. Мы готовы, у нас уже есть успешный опыт, 482 тыс. предприятий получили выплаты через «Дию». Ждем решения правительства и будем запускать», - заявил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский при поддержке Кабинета Министров пообещал поддержать предпринимателей и работников во время новых карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.