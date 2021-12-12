Кабмин готов к выплатам для ФЛП

Кабинет Министров готов к выплатам для украинских бизнесменов. Михаил Фёдоров отметил, что «карантинные деньги» начнут выплачивать в ближайшие недели. Министр цифровой трансформации рассказал об этом в интервью для СМИ.
Федоров отметил, что согласно законодательству Украины, у Кабмина есть 10 дней на разработку алгоритма и запуска процесса выплат.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский при поддержке Кабинета Министров пообещал поддержать предпринимателей и работников во время новых карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.
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