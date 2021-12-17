Кабмин дает «Укравтодору» гарантий на 10 млн гривен

Решением Кабинета Министров «Укравтодор» (Агентство автомобильных дорог Украины) получит гарантии суммой на 10 млн гривен. Также, в 2021 году агентство получит перечень проектов, на которые компания может тратить средства под вышеупомянутые гарантии.

Соответствующее решение утверждено постановлением Кабмина №327 от 2 апреля.

Согласно документу, "Укравтодор" может привлекать займы под эти госгарантии на срок до 15 лет, а процентная ставка и другие их условия будут определяться в кредитном договоре или решении об эмиссии облигаций по согласованию с Минфином.

Этим же постановлением правительство утвердило новую редакцию паспорта Государственной целевой экономической программы автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы. Согласно ей, в этом году бюджетное финансирование сократится до 56,81 млрд грн с 96,03 млрд грн в прошлом году, а в следующем оно снизится до 47,65 млрд грн.

Общий объем финансирования в этом году будет уменьшен до 85,25 млрд грн со 115,73 млрд грн в прошлом году с ростом в следующем году до 92,86 млрд грн за счет увеличения других источников финансирования, в том числе средств инвесторов: до 39,02 млрд грн с 12,93 млрд грн в прошлом году и 24,04 млрд грн в этом.

Средства международных финансовых организаций в этом году сократятся до 4,41 млрд грн с 6,77 млрд грн в прошлом году, но в следующем частично восстановятся – до 6,18 млрд грн. В этом году расходы госбюджета на выполнение долговых обязательств "Укравтодора" увеличатся до 14,76 млрд грн с 5,61 млрд грн в прошлом, но в следующем сократятся до 7,48 млрд грн.

Обновленная программа предусматривает увеличение строительства новых дорог в этом году до 36,5 км и в следующем до 194,8 км с 30,9 км в прошлом, а также рост реконструкции дорог до 123,7 км в этом году и 201,6 км в следующем году с 49,5 км в прошлом. Остальное приходится на капитальный и средний ремонт.