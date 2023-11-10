Из-за угрозы обстрелов приостановлена работа Никопольского завода ферросплавов

06:47 10 ноября Киев, Украина

Практически ежедневно российские агрессоры обстреливают Никополь, который расположен в 5 км от оккупированного Энергодара. В связи с этим Никопольский завод ферросплавов вынужден приостановить процесс производства ферросплавной продукции.

На предприятии заявили, что из-за обстрелов на заводе возможны перебои с обеспечением электроэнергией и водой.

"С целью сохранения печных агрегатов администрация АО НЗФ приняла решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В заявлении предприятия отмечается, что строительные и ремонтные работы, связанные с модернизацией оборудования и энергокоммуникаций, неоднократно поврежденных в результате обстрелов, не будут прекращаться.

Руководство предприятия уверяет, что позаботилось о том, чтобы за каждым работником, который не будет задействован в вышеуказанных видах работ, сохранялись выплаты согласно действующему законодательству, и не будет прекращать платить среднюю заработную плату всем мобилизованным в ВСУ работникам.

Кроме того, предприятие обещает и в дальнейшем обеспечивать партнеров находящимися на складах ферросплавами.

В НЗФ заверили, что готовы возобновить работу после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины.

Напомним, сообщения об обстрелах Никополя поступают практически каждый день.