Изюмский тепловозоремонтный завод продали с молотка

18:37 14 Июль Киев, Украина

Имущество Изюмского тепловозоремонтного завода, принадлежащего Министерству инфраструктуры, пустили с молотка за долги перед «Проминвестбанком» по цене киевской квартиры.

В июне Хозсуд Харьковской области отказал «Проминвестбанку» в признании недействительными результатов аукциона по продаже целостного имущественного комплекса ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» (ИТРЗ), которое было продано на аукционе в 2019 году в рамках процедуры банкротства. В результате этой операции залогового имущества по невыплаченным кредитам лишился не только банк, но и министерство, которое являлось владельцем 100% акций ИТРЗ.

Банкротство ИТРЗ стартовало в 2009 году с подачи «Торговый дом «ИТРЗ», который формально не имел ничего общего с госпредприятием. В 2011 году и. о. председателя правления Изюмского тепловозоремонтного завода Виктор Сапожников заявлял, что бывший руководитель предприятия Евгений Орлов совместно с руководством торгового дома с 2007 года доводили предприятие до банкротства».

В октябре 2010 года Министерство транспорта решил передать его «Укрзализныце», под крылом которой завод должен был стать базовым по ремонту на востоке, юге и в центре Украины. В 2014 году Харьковская обладминистрация заявляла, что будет просить отдать проблемный актив им для перепрофилирования под ремонт железнодорожных колесных пар. В частности, в том же году суд отмел все разговоры о санации, признал должника банкротом и открыл его ликвидационную процедуру.

В 2018 году ликвидатор подготовил активы, которые были оценены в 57 млн гривен, для продажи. В теории этого должно было хватить, чтобы рассчитаться с кредиторами, долг перед которыми составлял в общем 53 млн гривен. Однако, имущество продали на двух аукционах приблизительно за 10% от оценочной стоимости. Часть активов выкупило ООО «Укрпроминвест-груп», а часть – ООО «Энергомаш-Инвест».

Первая фирма оформлена на московскую компанию «Универсал», а вторая принадлежит Сергею Лазаренко- бывшему председателю правления Южного электромашиностроительного завода в Херсонской области. В свое время Лазаренко активно сотрудничал с основателем российского концерна «Росэнергомаш» Владимиром Палихатой, под контроль которого перешли в итоге активы, выведенные из Южного электромашиностроительного завода в Херсонской области.

Кроме того, Лазаренко планировал в рамках ликвидации Херсонского хлопчатобумажного комбината выкупить его активы и переделать под оптовый сельхозрынок – тогда как раз создавалась с финансовой помощью государства сеть оптовых сельхозрынков, которые в итоге почти монопольно начали строить структуры влиятельного на то время Юрия Иванющенко.

В случае с активами Изюмского тепловозоремонтного завода идеи Лазаренко с прошлого года готовил техническую документацию для строительства на месте завода в Изюме солнечной электростанции.

«Мы строим солнечную электростанцию на месте бывшего завода, так как здесь есть все технические условия, своя подстанция. Мощность станции по проекту – 100 МВт. Тут будет новое оборудование, появится порядка 30 новых рабочих мест» - Сергей Лазаренко

Хозсуд Харьковской области в июне отказал «Проминвестбанку» (за его активы сейчас спорят собственник – российский «Внешэкономбанк» и структуры Игоря Коломойского), а также снял арест, наложенный в качестве обеспечительной меры еще в конце 2019 года.