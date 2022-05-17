Известны компании, участвующие в искажении результатов торгов по ремонту дорог

АМКУ обнародовал названия компаний участвующих в подделке результатов торгов по ремонту дорог в Винницкой области.
Антимонопольный комитет (АМКУ) обнаружил причастность трех компаний к искажению результатов торгов по процедуре закупки для эксплуатационного содержания и текущего ремонта автодорог общего пользования государственного значения в Винницкой области. В итоге регулятор оштрафовал нарушителей почти на 45,86 млн грн, сообщила пресс-служба комитета.
Речь идет о компаниях "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", "Автомобильные дороги Украины" – "Винницкий облавтодор" и "Шляхбуд".
Торги проходили еще в 2019 году, а их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн, а победителем аукциона стало "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина".
При этом в ходе расследования регулятор установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, чтобы устранить конкуренцию.
Таким образом, они нарушили нормы закона о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий.
Согласно закону о публичных закупках, субъекты хозяйствования, которых АМКУ признал нарушителями закона о защите экономической конкуренции, лишаются права участвовать в торгах сроком на три года.
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