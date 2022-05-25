Итоги аграрного производства: урожай 2020

Сельскохозяйственный год начал подводить свои итоги. Согласно данным, 2020 год выдался сложным – засуха, потеря урожая и коронакризис неблагоприятно повлияли на результаты работы аграриев.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по состоянию на декабрь 2020 года в регионе собрали 20,2 миллиона центнеров зерновых и зернобобовых культур. Это на 47,3 % меньше, чем собрали в Одесской области в 2019-м.

Урожай подсолнечника составил 4,7 миллиона центнеров, что на 31,8 % меньше показателей прошлого года. В то же время картофеля собрали 3,6 миллиона центнеров, что составляет 94,9 % от прошлогоднего урожая.

Также на землях Одесчины вырастили 2,4 миллиона центнеров овощей. Это 81,8 % от урожая этих культур в 2019 году.