ИТ-бизнес в Украине

17:04 18 Январь Киев, Украина

Эксперты сайта DOU проанализировали, сколько зарабатывали украинские IT-специалисты в прошлом году.

Всего было собрано более 8 тыс. анкет от разработчиков всех уровней.

Респонденты, принявшие участие в исследовании, в основном живут в Киеве. На столицу приходится 42% разработчиков, далее следуют Львов (14%) и Харьков (13%).

Средний возраст украинских «айтишников» – 29 лет. Доля женщин среди разработчиков до сих пор остается низкой – всего 7%.

Самый популярный язык программирования среди разработчиков JavaScript. Но ее доля за последние полгода снизилась на 3%.

Второе полугодие 2021 стало рекордным по уровню роста зарплат, особенно для опытных специалистов.

Средние зарплаты ИТ-архитекторов пересекли отметку в $6,2 тыс. Зарплата Senior Java увеличилась на $800, но быстрее всего растут заработки у Scala-разработчиков, которые сейчас в среднем получают $5,3 тыс.

Средняя зарплата ИТ-специалисты в Украине:
  • Системный архитектор – $6,2 тыс.;
  • Тем лидер – $5 тыс.;
  • Специалист высокого уровня (senior) – $4,5 тыс.;
  • Специалист среднего уровня (middle) – $2,5 тыс.;
  • Специалист начального уровня (junior) – $900;
  • Интерн – $400. 