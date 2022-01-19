ИТ-бизнес в Украине

Эксперты сайта DOU проанализировали, сколько зарабатывали украинские IT-специалисты в прошлом году.
Всего было собрано более 8 тыс. анкет от разработчиков всех уровней.
Респонденты, принявшие участие в исследовании, в основном живут в Киеве. На столицу приходится 42% разработчиков, далее следуют Львов (14%) и Харьков (13%).
Средний возраст украинских «айтишников» – 29 лет. Доля женщин среди разработчиков до сих пор остается низкой – всего 7%.
Самый популярный язык программирования среди разработчиков JavaScript. Но ее доля за последние полгода снизилась на 3%.
Второе полугодие 2021 стало рекордным по уровню роста зарплат, особенно для опытных специалистов.
Средние зарплаты ИТ-архитекторов пересекли отметку в $6,2 тыс. Зарплата Senior Java увеличилась на $800, но быстрее всего растут заработки у Scala-разработчиков, которые сейчас в среднем получают $5,3 тыс.
Средняя зарплата ИТ-специалисты в Украине:
Всего было собрано более 8 тыс. анкет от разработчиков всех уровней.
Респонденты, принявшие участие в исследовании, в основном живут в Киеве. На столицу приходится 42% разработчиков, далее следуют Львов (14%) и Харьков (13%).
Средний возраст украинских «айтишников» – 29 лет. Доля женщин среди разработчиков до сих пор остается низкой – всего 7%.
Самый популярный язык программирования среди разработчиков JavaScript. Но ее доля за последние полгода снизилась на 3%.
Второе полугодие 2021 стало рекордным по уровню роста зарплат, особенно для опытных специалистов.
Средние зарплаты ИТ-архитекторов пересекли отметку в $6,2 тыс. Зарплата Senior Java увеличилась на $800, но быстрее всего растут заработки у Scala-разработчиков, которые сейчас в среднем получают $5,3 тыс.
Средняя зарплата ИТ-специалисты в Украине:
- Системный архитектор – $6,2 тыс.;
- Тем лидер – $5 тыс.;
- Специалист высокого уровня (senior) – $4,5 тыс.;
- Специалист среднего уровня (middle) – $2,5 тыс.;
- Специалист начального уровня (junior) – $900;
- Интерн – $400.
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