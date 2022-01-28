IT бизнес может получить льготы от Минцифры

12:27 14 Сентябрь Киев, Украина

В Украине активно планируют поддерживать молодой IT-бизнес. Об этом заявил Михаил Фёдоров на страницах своего Фейсбука. Министр цифровой трансформации указал, что резиденты Дия.City смогут рассчитывать на льготные условия от Министерства цифровой трансформации Украины.

По его словам, сейчас в Минцифры готовят законопроект о виртуальной экономическую зону, который будет определять ее органы управления, правовой режим ее существования и статус резидентов. Кроме этого, планируется внесение изменений в трудовое законодательство и Налогового кодекса для компаний - резидентов Дия.City, согласно которым будут установлены НДФЛ на уровне 5% и минимальный ЕСВ.

"Оставим налоговые условия для IT-специалистов, которые они имеют при оформлении как ФОП", - пояснил Федоров.

Вместе с этим в ведомстве инициируют введение налога на выведен капитал для компаний - ставка 10% при выводе дивидендов или 15% приравненных к ним платежей. Также планируются изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, благодаря которым будет минимизировано давление со стороны государства на резидентов Дия.City.

"Украинская IT-специалисты работают в топ-мировых компаниях за рубежом. Хотим создавать инновационные стартапы дома. Из наиболее комфортными условиями для работы ", - отметил министр.

Как сообщал Укринформ, в начале июня Министерство цифровой трансформации анонсировало старт проекта Дия.City - первой в мире виртуальной бизнес-страны.

Цель проекта - создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.

Предполагается, что к 2025 году благодаря проекту в стране будет создано дополнительно более 450 тыс. Рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль более 11800000000 долл. Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, организации в области образования.

Проект охватит такие технологические сферы, как AgroTech, Fintech и Blockchain, АI и технологии облачных вычислений, медицинские нейросети и биотехнологии, IoT, Publishing и торговые площадки, авиационные и космические технологии, беспилотники, рекламу, маркетинг и продвижение, анимацию, графику и аудио, киберспорт и аутсорсинг бизнес-процессов.