Искусственные проблемы с обменом "изношенных" долларов: кто ответит

13:32 03 июля Киев, Украина

В Украине возникла проблема с обменом долларов. В то время, как в мире действительным является доллар начиная с 1914 года выпуска, украинские обменники отказывают в свободном обмене "изношенной" валюты.

По этому поводу 5 июня пройдет совместное заседание комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, Национального банка и Национальной полиции Украины. Как сообщил в Telegram глава комитета Даниил Гетманцев, будет проведено обсуждение ситуации с обменом валют.

"В среду заслушаем на комитете доклад НБУ и правоохранителей по исправлению ситуации с обменом "изношенной" валюты и работы черных обменников", - написал он.

По словам Гетманцева, заседание состоится в онлайн-режиме.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, устанавливаемых ими за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, регулятор заявил, что будет штрафовать и лишать лицензий банки и обменные пункты за невыполнение требований.

Нацбанк полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.

В НБУ подчеркнули, что недопустимо требовать дополнительной комиссии за обмен долларов предыдущих лет.

Нацбанк продал за неделю свыше $500 млн.