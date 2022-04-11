Иршанский горно-обогатительный комбинат продадут за 3,7 млрд грн: Большая приватизация

Председатель Житомирской ОГА рассказал о работе программы «Большая приватизация» в регионе. Виталий Бунечко сообщил о том, что крупное предприятие региона уйдет с молотка в последний день лета. Речь идет об Иршанском горно-обогатительном комбинате.

Одним из первых объектов, которые планируют продать на аукционе, станет «Объединенная горно-химическая компания». Сюда входит и Иршанский ГОК.

Стартовая цена предприятий компании – 3,7 млрд грн. Она сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия. Объединенная горно-химическая компания - один из серьезных мировых игроков на рынке титанового сырья, общим объемом в 7,3 млн тонн.

Новый владелец, купивший госпредприятие, должен инвестировать в модернизацию производственных мощностей предприятия по меньшей мере 400 млн гривен.

Аукцион по приватизации объекта состоится 31 августа.