Ирландский лоукостер Ryaniar запускает 3 новых рейса из Киева и Львова

09:57 01 августа Киев, Украина

Украинцам уже понравились комфортные рейсы ирландского лоукостера Ryanair. И вот на сайте авиакомпании появилось объявление об открытии новых рейсов из аэропортов Киева и Львова. Авиаперевозчик запускает три новых рейса в популярных направлениях.

Уже в августе запустят новый рейс из аэропорта "Львов" в Каунас (Литва). Летать будет дважды в неделю - в понедельник и пятницу. Первый рейс запланирован на 2 августа. Стоимость билета в этот день 15,99 евро, к примеру.

Также в августе запустят рейс из аэропорта "Львов" в Венецию (Италия) - отправиться можно в среду и субботу. Стоимость билета в первый день, 3 августа, составляет 25,59 евро.

Один из рейсов будет летать из Киева (аэропорт Борисполь) на Мальту дважды в неделю – во вторник и субботу. Первый рейс запланирован на 2 ноября. Перевозчиком на линии выступит 100% "дочка" Ryanair – Malta Air.