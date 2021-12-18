Ирландская компания Ryanair берется достроить вторую Мрию

14:05 03 Апрель Киев, Украина

Стало известно, что вероятным инвестором в завершение строительства недостроенной украинской Мрии-2 станет один из крупнейших авиаперевозчиков Европы – ирландский Ryanair. Компания выразила желание профинансировать завершение строительства второго украинского самолета Ан-225 Мрия. Об этом сообщает Aerotime.aero.

"Осуществляя заказ на второй Ан-225 Мрия, мы отвечаем на беспрецедентный спрос на путешествия от наших клиентов. Мы поняли, что имеющегося флота просто недостаточно, несмотря на то, что у нас есть более 450 самолетов", - заявляют в авиакомпании.

Там уточнили, что этот план разрабатывался определенное время, поскольку слухи о том, что Украина ищет партнера для завершения строительства второго Ан-225, появились в начале февраля 2021 года.

"Тогда Юрий Гусев, исполнительный директор Укроборонпрома, материнской компании Антонова, заявил, что компания ведет активные переговоры с несколькими странами по развитию украинского авиационного парка", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что компанию не пугают большие инвестиции, необходимые для достройки самолета. "Мы видим возможность использовать этот самолет (который мы окрестили Summer People Mover) для возобновления полетов и стать лидерами в восстановлении авиации в Европе", - подчеркнул он.

Отмечается, что компания Ryanair планирует создать для Ан-225 уникальную компоновку салона, что позволит перевозить до тысячи пассажиров.

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что достройкой второй Мрии интересуется Турция.