Ипотечный кредит стал доступнее

14:06 08 Сентябрь Киев, Украина

Инициатива Владимира Зеленского по уменьшению ставки на ипотечный кредит набирает обороты. Об этом на странице Фейсбук заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецова. Согласно данным банки выдали ипотечных кредитов под 10% годовых на 329 200 000 гривен.

Ипотека. По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329 200 000 гривен. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение 2-х месяцев от запуска программы. При этом темпы выдачи таких кредитов еженедельно растут. В банках уже согласован 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки.

Где можно взять дешевую ипотеку. В программе участвуют пять банков:

Приватбанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк;

Правэкс банк;

Кредобанк.

«5-7-9». По состоянию на 7 сентября 2020 по государственной программе «5-7-9» выдано кредитов на сумму 6,7 млрд гривен. В программе принимают участие 30 банков.

В структуре кредитного портфеля всего средств было предоставлено предприятиям:

сельского хозяйства (57%);

оптовой и розничной торговли (15%);

перерабатывающей промышленности (15%).

Среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидерами являются Харьковская (9%), Киевская (7%), Львовская (7%), Днепропетровская (6%) и Винницкая (6%) области.