Иордания ищет поставщиков в Украине

14:19 05 Октябрь Киев, Украина

Министерство экономики опубликовало данные, согласно которым администрация супермаркетов «Cozmo» (Иордания) заинтересована в том, чтобы украинских товаров в их сети реализовывалось больше.

Отмечается, что все производители мясной продукции, которые хотят экспортировать свои товары в Иорданию, должны предоставить информацию об этом в 09.10.2020 в Минэкономики.

В частности, в письме говорится следующее:

«По информации Посольства Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве руководство иорданской сети супермаркетов" Cozmo "заинтересовано в расширении номенклатуры товаров украинского производства, в частности, за счет: органических продуктов, меда, изделий из мяса, грибов разных видов (в том числе сушеных), ягод различных видов, твердых сыров. Кроме того, анализ продаваемых товаров в указанной сети, свидетельствует о возможности предлагать крупы (особенно крупу гречневую), изделия из свинины, алкоголь. В то же время перспектива и возможность создания в магазинах промостенд с украинскими товарами. Это предложение требует проработки поставки пробной партии различных товаров украинского производства в Иордании.

В то же время, отдельно посольством в письме было выделено возможность реализации в стране пребывания украинских товаров под местным брендом и возможность поставок мягких игрушек украинского производства в сети магазинов "Hаmleys".

В рамках дальнейшей обработки вышеизложенных предложений, министерство просит к 9 октября сообщить о заинтересованности выйти на рынок Иорданского Хашимитского Королевства и сотрудничества с иорданской сетью супермаркетов "Cozmo"».