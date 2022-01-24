Инвестиции General Motors в электромобили

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors инвестирует 6,5 миллиардов долларов для развития двух предприятий, производящих и выпускающих электромобили и аккумуляторы для них.
Согласно новому отчету Detroit News, благодаря инвестициям в заводы в Мичигане откроется 4 тысячи новых рабочих мест. Да, и в целом, у General Motors глобальные планы касательно инноваций.
К примеру, существует уже готовая разработка батарей Wallace Battery Cell Innovation Center. Сообщается, что соответствующий Центр позволит расширить технологические операции, используя при этом аккумуляторные батареи, что впоследствии ускорит коммерциализацию значительно доступных батарей для электромобилей.
Кроме всего прочего, известно, что GM уже имеет налоговую скидку для сборного предприятия Orion, выпускающий автомобили марки Chevrolet Bolt EV, а инвестиции могут достичь порядка 4 миллиардов долларов.
К 2025 году по планам компании, авторынок пополнится 30 новыми автомобилями.
Согласно новому отчету Detroit News, благодаря инвестициям в заводы в Мичигане откроется 4 тысячи новых рабочих мест. Да, и в целом, у General Motors глобальные планы касательно инноваций.
К примеру, существует уже готовая разработка батарей Wallace Battery Cell Innovation Center. Сообщается, что соответствующий Центр позволит расширить технологические операции, используя при этом аккумуляторные батареи, что впоследствии ускорит коммерциализацию значительно доступных батарей для электромобилей.
Кроме всего прочего, известно, что GM уже имеет налоговую скидку для сборного предприятия Orion, выпускающий автомобили марки Chevrolet Bolt EV, а инвестиции могут достичь порядка 4 миллиардов долларов.
К 2025 году по планам компании, авторынок пополнится 30 новыми автомобилями.
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