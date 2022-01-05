Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания «Интерпайп» - крупная компания Украины, которая является главным производителем бесшовных труб и железно-дорожных колес. Свою продукцию она экспортирует более чем в 80 стран мира, осуществляя это через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

Как стало известно, компания «Интерпайп» определила Goldman Sachs International и JP Morgan как совместных лид-менеджеров по размещению новых евробондов на $300 млн.

Interpipe Holdings Plc, ведущий вертикально интегрированный производитель и поставщик стальных труб и железнодорожной продукции на мировые рынки, базирующийся в Украине и получивший от S&P и Fitch рейтинг «B» (прогноз – «стабильный»), назначил Goldman Sachs International и JP Morgan совместными лид-менеджерами и букраннерами (Joint Bookrunners), которые организуют серию звонков инвесторам, начиная с 26 апреля 2021 года.

При этом уточняется, что в соответствии с рыночными условиями, последует предложение старших необеспеченных гарантированных облигаций Reg S/144A с ожидаемым объемом в $300 млн и сроком погашения 5NC2 (5-летние еврооблигации с колл-опционом через два года). Применяется стабилизация FCA/ICMA.

«Интерпайп» намерен выпустить новые евробонды на $300 млн - такие планы компании были обнародованы набсоветом ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод». При этом набсовет дал согласие на осуществление обществом крупной сделки по предоставлению поручительства и, соответственно, дал согласие на заключение отдельного договора поручительства (individual suretyship deed) между обществом как поручителем и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) как доверительным управляющим выпускаемыми облигациями.

Предполагается, что холдинговая компания «Интерпайпа» Interpipe Holdings Plc. выпустит и разместит на международных рынках капитала облигации на общую основную сумму, не превышающую $300 млн с процентной ставкой, не превышающей 8% годовых, и сроком погашения не более пяти лет.