Интернет и ТВ тарифы поднимутся до 30%

18:47 13 августа Киев, Украина

В Украине грядут подорожания не только продуктов питания, бензина и коммуналки, но и интернет -тарифов.



По оценке представителей провайдеров, участников рынка, расценки на их услуги могут подрасти до 30%. Причина кроется как в необходимости платить зарплаты, так и в отчислениях за авторские права за контент, в том числе, нужен ресурс на загруженность сетей и конфликты с ОСМД.



Директор интернет-оператора "Паутина" Александр Арутюнян основной причиной роста тарифов назвал рост стоимости контента: банально приходится платить отчисления в Коалицию аудиовизуальных и музыкальных прав (КАМП). Он прогнозирует рост тарифов или осенью, или в начале зимы. Провайдеры поднимут цены один раз, чтобы не злить клиентов, прогнозирует участник рынка.



/>Собственники украинского и зарубежного контента поднимут расценки на 15-20%, плюс 2-5% отчислений в КАМП. Таким образом, по мнению эксперта, телевидение подорожает для пользователей на 20%. И все деньги, традиционно, не в карман, а "на покрытие затрат".



Тем более, что у операторов растут и затраты на доступ к инфраструктуре. Об этом упомянул медиаэксперт Александр Глущенко. В частности, он указал, что ОСМД нередко "берут цены с потолка".



Владелец компании-провайдера NetAssist Максим Тульев озвучил плановое подорожание на уровне 25-30 грн/мес. Среди названных причин – инфляция, рост минимальной зарплаты, другие расходы, начиная от роста цен на электроэнергию, заканчивая размещением оборудования.



В случае, если клиент пользуется одной из перечисленных услуг, тарифы должны вырасти не выше 20%.



Впрочем, не исключается и более сдержанный ценовой рост у отдельных операторов и провайдеров, порядка 5-10%. Скорее всего, речь идет о небольших провайдерах. Остальные проявят аппетиты в районе 30-35%.