Иностранных инвесторов в Украине ждут опасности - предупредил Штендера

08:05 27 Май Киев, Украина

Выступая перед участниками V Международного GR-форума, состоявшегося 26 мая в Стамбуле, украинский бизнесмен-аграрий Василий Штендера поделился своим непростым опытом ведения аграрного бизнеса в Украине. Не покупка земли, а инвестиции в самих землевладельцев - такую модель ведения бизнеса предложил украинский аграрий участникам.

«Украина вышла на мировые рынки продажи основных продуктов - к сожалению, сырья, а не готовых товаров. Хотелось бы учитывать ментальность украинцев и, в частности то, что мы земледельцы. Именно поэтому важно стимулировать развитие изнутри, а именно - владельца, человека, который любит землю не только как бизнес, но и как социальный проект», - отметил он.

Штендера также предупредил потенциальных инвесторов об опасностях, с которыми можно столкнуться в Украине и к которым следует быть готовыми.

«Ведя свой бизнес по технологии No-Till (система нулевой обработки почвы) - это инновационная технология, которая сохраняет плодородие почвы (это очень дорогая, но эффективная техника) - я в прошлом году столкнулся с непорядочным отношением и с тем, что мой партнер решил зарейдерить мое предприятие. Мы как партнеры решили разделить наш бизнес и землю - по 1,5 тыс га. Мне, аграрию, пришлось учить юридические нюансы и выходить из коллизий, в которые меня завел партнер. Регистраторы перерегистрировали предприятие на него, директором же был я. И в свете нюансов мы должны были разойтись, но задача стояла лишить меня как владельца всего. Но помощь общественных организаций и Минюста (мне помогли ОО «Стоп коррупции», команда адвокатов, друзей, партнеров) позволили мне сохранить предприятие, выйдя из этой грязи рейдерства, возобновить работу. Люди работают, производственный цикл продолжается. Хочу подчеркнуть, что такие юридические моменты нужно отшлифовать и убрать острые углы, поскольку они могут привести к упадку бизнеса. В этом и есть риск для инвесторов. В частности, Минюсту нужно отшлифовать проблемные законодательные акты, которые не давали бы повода для таких ситуаций», - добавил он.

Штендера также отметил, что закон о земле нуждается в доработке и не может быть реализован в том виде, в котором существует сейчас.