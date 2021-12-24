Индийская компания запускает сервис HiPi аналогичный TikTok

Распространившиеся в последнее время скандалы вокруг китайской соцсети TikTok не обошли даже Индию. Как известно, с конца июня TikTok запрещена в стране. Поэтому радостью для пользователей социальных интернетсетей стало известие о запуске в Индии собственного сервиса.

Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, индийская компания Zee Entertainment Enterprises запускает сервис HiPi для создания и просмотра коротких видеороликов. Этот сервис во многом похож на китайскую соцсеть TikTok.

Новая индийская платформа предназначена для создания и публикации 90-секундных видео, авторами которых могут стать как публичные личности, так и рядовые пользователи, заявил представитель компании-основателя Тарун Катиал.

"Запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok в Индии. Мы работали над HiPi в течение последнего года", - отметил Катиал.

По данным агентства, HiPi позволит компании Zee Entertainment Enterprises занять место на рынке запрещенной TikTok, а также увереннее конкурировать с корпорациями Netflix и The Walt Disney Company, которые владеют крупными стриминговыми платформами в стране.

Напомним, в конце июня Министерство информационных технологий Индии приняло решение заблокировать большинство китайских мобильных приложений, среди которых TikTok и Likee.

Как сообщалось, причиной такого решения стал вновь разгоревшийся конфликт между двумя странами из-за спорных территорий в Гималаях.