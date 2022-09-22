Имущество завода «Большевик» отсудили государству

Верховный суд закрыл дело о заводе «Большевик». Имущество предприятия было продано на недействительных торгах. Нежилые здания машиностроительного завода вернули государству. Согласно данным, предприятие насчитывает площадь свыше 6 тысяч квадратных метров.

В прошлом году Северный апелляционный хозсуд отменил решение суда первой инстанции. Результаты электронных торгов признали недействительными, но один из ответчиков подал кассационную жалобу.

Напомним, 18 февраля Фонд госимущества заявил — приватизацию объекта могут провести в июне 2021-го. И только, если Верховная Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний. Сейчас бывший «Большевик» — это целый квартал рядом с центром Киева. Предприятие почти не функционирует, большинство цехов простаивают годами.

По данным Фонда госимущества, в прошлом году передача госпредприятий в частные руки пополнила госбюджет на 2,5 млрд гривен.