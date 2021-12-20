Имущество банка «Аркада» арестовано

Главный офис банка «Аркада» находится под арестом. Такое решение вынес Голосеевский районный суд (Киев) на иск Киевской прокуратуры относительно уголовного дела. Прокуратура расследует дело о хищении в особо крупных масштабах средств банка его бывшим главой.

Правоохранители говорят, что бывший глава банка вместе с несколькими другими акционерами принес убытки банку размером в 50 млн гривен. Ранее они способствовали выдаче кредита ООО ФК «Юг Капитал».

Платеж осуществлялся за векселя ООО «Финробинс» на счета ООО «Будметконструкция» и за векселя на счета ООО «Прима Торгпостач» и ООО «Инвест Системз».

На данный момент все векселя просрочены. Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирается выставить на продажу главные активы украинского банка «Аркада». Речь идет о главном офисе банка, площадью в 14,1 тысячу квадратных метров.