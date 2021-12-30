Импорт топлива из России облагается пошлиной: дубль два

13:40 18 Август Киев, Украина

Украина уже пыталась в 2019 году ввести повышенные налоги на импорт топлива из Российской Федерации. Однако в начале августа 2020 года это решение было отменено. Украинское правительство не сдается и снова вводит специальные пошлины на товары из РФ.

В частности, налог установили на дизельное топливо, сжиженный газ и энергетический уголь, говорится в постановлении правительства №719 от 17 августа 2020 года. Таким образом, как только суды признали незаконным старое постановление Кабмина о спецпошлинах, как тут же правительство выдало новое, а старое, убитое судом, отменило.

Как отмечается, введена пошлина в размере 4% на тяжелые дистилляты (газойлей), импортируемых из России по трубопроводу. В данную категорию относится российское дизтопливо. В свою очередь на сжиженные газы и углеводороды введена спецпошлина в размере 3%.

"Постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Россией дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", — говорится в постановлении Кабмина.

Согласно документу №719 от 17 августа, теперь утратили силу аналогичные постановления Кабмина, которыми ранее вводились спецпошлины на российские дизтопливо, автогаз и энергетический уголь.